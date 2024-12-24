31 Aralık tatil mi? Resmi tatiller, çoğunlukla milli ve dini bayramlar kapsamında belirlenirken, yılbaşı tatili sadece 1 Ocak tarihini kapsıyor. Bu nedenle, 31 Aralık günü genellikle tatil ilan edilmez. Ancak 31 Aralık'ın bu yıl hangi güne denk geldiği ve çalışma düzenini nasıl etkilediği merak ediliyor. Yılbaşı hazırlıkları ve planları yapanlar için bu detay oldukça önemli. 31 Aralık 2024 tarihi bu yıl salı gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık tatil mi?31 Aralık yarım gün tatil mi? Detaylar haberimizde...

31 ARALIK TATİL Mİ?

Resmi tatiller, Türkiye'de çalışma takvimine göre önceden belirlenir ve Resmi Gazete'de yayımlanır. Bu bağlamda 31 Aralık, genel olarak resmi tatil kapsamında yer almıyor. Çalışma düzeni normal şekilde devam ederken, yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak tarihinde geçerlidir. Yani 2024 yılında, 31 Aralık salı günü çalışanlar ve öğrenciler için standart bir iş veya eğitim günü olarak kabul edilmektedir.

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) akademik takvimine göre 31 Aralık'ta eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Yılbaşı tatili yalnızca 1 Ocak gününü kapsadığı için, okulların büyük çoğunluğu 31 Aralık tarihinde normal eğitim programını sürdürecektir.