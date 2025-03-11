300 Spartalı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 300 Spartalı filmi ne zaman, nerede çekildi?

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300 SPARTALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Pers Kralı Xerxes, zafer kazanmaya alışmış güçlü ordusunu yine kendinden emin bir eda ile Yunan Krallıkları üzerine yollar. Ne denli güçlü bir ordu ile karşı karşıya olduğunun farkında olan Sparta Kralı, Tanrıları savaşmaya ikna edemeyince en cesur 300 askerini toplayarak Thermopylae'de Perslilerle savaşmaya gider. Çocukluklarından beri tamamen savaşçı olarak yetiştirilmiş olan bu 300 asker, hayatlarının en büyük mücadelesini vereceklerdir. Ölüm ne kadar kaçınılmaz olsa da, cesaretleri ve güçleri bunu yenmeye hazırdır. Büyük bir dirençle düşmana karşı koyarken bir yandan da, savaşmama kararı ile yanlış bir karar vermiş olan konseyin yanlışını anlayarak orduyu savaşa göndermesini bekleyeceklerdir.

300 SPARTALI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Türü : Savaş/ Aksiyon

Oyuncular: Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro, David Wenham , Dominic West