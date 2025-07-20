300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 puanla nereye girilir?

300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 puanla nereye girilir?
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300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 puanla nereye girilir? YKS tercih dönemi yaklaşırken birçok aday, elde ettiği puanlarla hangi üniversite ve bölümlere yerleşebileceğini merak ediyor.

300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 puanla nereye girilir? Hangi bölümler bu puan aralığında öğrenci alıyor? Adaylar için tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler neler? Bu puanlarla hangi şehirlerdeki üniversitelere yerleşmek mümkün?

300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

Yks'de 300 ile 390 arasında puan alan adaylar genellikle orta-üst düzey başarı sıralamasına sahiptir. Bu puanlarla özellikle bazı vakıf üniversitelerinde burslu ya da indirimli programlar, devlet üniversitelerinde ise doluluk oranı düşük bölümler tercih edilebilmektedir.

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Eşit Ağırlık puan türünde bazı üniversitelerde Psikoloji, Sosyoloji, İşletme, İktisat gibi bölümler olabilir. 350 puanla nereye girilir? diyorsanız, Anadolu'daki birçok devlet üniversitesinde Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi veya bazı mühendislik bölümlerinin daha az tercih edilen versiyonları sizi bekliyor olabilir.

300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 puanla nereye girilir?

SAYISAL BÖLÜMLER

Sayısal puan türünde 300–390 arası puanlarla bazı mühendislik fakülteleri, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Matematik, Fizik gibi temel bilimler bölümleri öne çıkmaktadır.

SÖZEL BÖLÜMLER

Sözel puan türü için ise bu aralıkta Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat ve Okul Öncesi Öğretmenliği gibi bölümler mümkündür.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2025- Yks tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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