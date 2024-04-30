30 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV

30 Nisan tarihli TV yayın akışı yayınlandı. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV ve NOW TV'de bugün hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu. İzleyiciler, sevdikleri dizileri kaçırmamak için yayın akışını takip ediyor. 30 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV

30 NİSAN 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

03:15 Kızılcık Şerbeti

05:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Maraşlı

05:20 Safir

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kara Bela (Yerli Sinema)

22:30 Kara Bela (Yerli Sinema)

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Cevap Ver Türkiye

02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

05:55 Uğurlugiller

06:50 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:10 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Kara Ağaç Destanı

02:50 Hayallerinin Peşinde

03:30 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI