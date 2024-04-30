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30 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV

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Bugün hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV ve NOW TV'nin 30 Nisan tarihli yayın akışı belirlendi. İzleyiciler, favori dizilerini takip edebilme imkanı bulacaklar.

30 Nisan tarihli TV yayın akışı yayınlandı. Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV ve NOW TV'de bugün hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu. İzleyiciler, sevdikleri dizileri kaçırmamak için yayın akışını takip ediyor. 30 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, NOW TV

30 NİSAN 2024 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Güzel Günler
  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Bahar
  • 00:15 Sandık Kokusu
  • 03:15 Kızılcık Şerbeti
  • 05:30 Aziz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • 00:20 Kuruluş Osman
  • 03:00 Maraşlı
  • 05:20 Safir

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
  • 16:15 Güzel Köylü
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 20:00 Kara Bela (Yerli Sinema)
  • 22:30 Kara Bela (Yerli Sinema)
  • 00:30 Yerli Dizi Tekrarı
  • 03:00 Aramızda Kalsın
  • 05:00 Güzel Köylü

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:15 Survivor All Star 2024
  • 11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 00:15 Cevap Ver Türkiye
  • 02:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 04:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
  • 05:55 Uğurlugiller
  • 06:50 Balkan Ninnisi
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:10 Gönül Dağı
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 00:15 Kara Ağaç Destanı
  • 02:50 Hayallerinin Peşinde
  • 03:30 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:00 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Yabani
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
  • 20:00 Hava Muhalefeti (Yerli Sinema)
  • 00:30 Şahane Hayatım
  • 03:00 Senden Daha Güzel
  • 05:00 Kefaret
  • 06:00 Adım Farah
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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