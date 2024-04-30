30 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Serkan kimdir? #128104 Serkan Samur kaç yaşında, nereli?

Yemekteyiz yarışmacısı Serkan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Ayrıca Serkan'ın kaç puan aldığı da izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, 30 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Serkan kimdir? Serkan Samur kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SERKAN SAMUR KİMDİR?

Serkan Samur 44 yaşında, iki çocuk babasıdır. Aslen İzmirlidir. Serkan Samur aşçıdır. Et yemeklerinde iddialı olan yarışmacı sebzeleri de mutfağından hiç eksik etmiyor. Samur, Zuhal Topalla Yemekteyiz yarışmasında Salı günü yarışıyor.

YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Zuhal Topalla Yemekteyiz hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.