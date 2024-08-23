30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak?

Ankara 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, çeşitli sanatçılar ve aktivitelerle dolu dolu geçecek. 30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi belli oluyor. Ankara'da hangi sanatçının nerede konseri olacağı haberimizde yer alıyor…

ANKARA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİK TAKVİMİ

Bandolu Kortej Yürüyüşü

Tarih: 30 Ağustos 2024 – Cuma

Saat: 19.00

Başlangıç Noktası: Abdullah Tayyip Olçok Gençlik Merkezi

Bitiş Noktası: Derince Belediyesi Gösteri Merkezi (Harikalar Sahili)

Zehra Konseri

Tarih: 30 Ağustos 2024 – Cuma

Saat: 20.30

Yer: Derince Belediyesi Gösteri Merkezi (Harikalar Sahili)

Kurtalan Ekspres Konseri

Tarih: 31 Ağustos 2024 – Cumartesi

Saat: 20.30

Yer: Derince Belediyesi Gösteri Merkezi (Harikalar Sahili)

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenleyeceği konserler ve kutlama etkinlikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ankara'da geniş kapsamlı etkinlikler ve ücretsiz konserlerin düzenlenmesi bekleniyor.