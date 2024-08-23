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30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak?

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Ankara'da 2024 yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlik ve konserler oldukça zengin ve coşkulu olacak. Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacağı birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Ankara 30 Ağustos'ta nerede etkinlikler olacak?

Ankara 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, çeşitli sanatçılar ve aktivitelerle dolu dolu geçecek. 30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi belli oluyor. Ankara'da hangi sanatçının nerede konseri olacağı haberimizde yer alıyor…

ANKARA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİK TAKVİMİ

Bandolu Kortej Yürüyüşü

  • Tarih: 30 Ağustos 2024 – Cuma
  • Saat: 19.00
  • Başlangıç Noktası: Abdullah Tayyip Olçok Gençlik Merkezi
  • Bitiş Noktası: Derince Belediyesi Gösteri Merkezi (Harikalar Sahili)

Zehra Konseri

  • Tarih: 30 Ağustos 2024 – Cuma
  • Saat: 20.30
  • Yer: Derince Belediyesi Gösteri Merkezi (Harikalar Sahili)

Kurtalan Ekspres Konseri

  • Tarih: 31 Ağustos 2024 – Cumartesi
  • Saat: 20.30
  • Yer: Derince Belediyesi Gösteri Merkezi (Harikalar Sahili)

30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! Ankara 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenleyeceği konserler ve kutlama etkinlikleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ankara'da geniş kapsamlı etkinlikler ve ücretsiz konserlerin düzenlenmesi bekleniyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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