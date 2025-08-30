30 Ağustos Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamal

30 Ağustos Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamal
Güncelleme:
30 Ağustos 2025 Cumartesi gününe ait Resmi Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda, yasama bölümünde yer alan kanunlar, yürütme ve idareye ilişkin düzenlemeler, yargı kararları ile birlikte atama kararları dikkat çekiyor. Ayrıca ilanlar bölümünde yer alan duyurular da yayımlandı.

30 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'nin PDF formatına erişim imkânı da bulunuyor. Günün kararlarında; yasama sürecinde kabul edilen kanunlar, yürütme ve idareye dair yeni düzenlemeler, yargıya ilişkin kararlar ve güncel ilanlar yer aldı. Böylece vatandaşlar hem atama listelerini hem de diğer resmi duyuruları detaylı şekilde inceleyebilecek.

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

• 30 Ağustos 2025'te kabul edilen kanunlar bu bölümde yer almaktadır.

YÜRÜTME VE İDAREYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

• Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler ve idari düzenlemeler bu başlık altında toplanmıştır.

YARGI KARARLARI

• Anayasa Mahkemesi, Danıştay veya diğer yargı organlarına ait kararlar bu bölümde yer alır.

ATAMA KARARLARI

• Kamu kurumlarındaki yeni atama ve görevlendirmeler bu başlıkta belirtilmiştir.

İLANLAR BÖLÜMÜ DİĞER DUYURULAR

• Yargı ilanları, ihaleler, çeşitli kamu duyuruları, döviz kurları gibi bilgiler bu alanda yayımlanmıştır.

TÜMÜ

