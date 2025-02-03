3 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal akışında hangi diziler ve programlar var?
3 Şubat tarihli TV yayın akışı açıklandı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarında hangi diziler ve programlar var? Sevdiğiniz dizileri, yarışmaları ve programları kaçırmamak için 3 Şubat 2025 Pazar günü güncel TV yayın akışını sizin için derledik. Bugün televizyonda ne var? İşte detaylar…
3 Şubat 2025 Pazartesi günü TV'de hangi programlar var? Bugün televizyon ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışı belli oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal akışında hangi diziler ve programlar var? Detaylar haberimizde...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Annem Ankara
02:45 Siyah Beyaz Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Deha
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Bahar
02:00 Deha
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Kardelenler
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Başka Bir Gün
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz