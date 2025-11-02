Haberler

3 Kasım Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Kasım Resmi Gazete yayımlandı!
Güncelleme:
Bugün yayımlanan Resmî Gazete'de; yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ait kanunlar, atama kararları ve çeşitli ilanlar yer aldı. Günün kararları arasında yeni düzenlemeler, yönetmelik değişiklikleri ve kamu kurumlarına ilişkin önemli atamalar dikkat çekiyor. 3 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'nin PDF formatındaki tam metnine erişerek, tüm ilan ve kararların ayrıntılarını inceleyebilirsiniz.

Yasama bölümünde yayımlanan kanunlar, yürütme ve idareye ilişkin gelişmeler, yargı kararları ve günün ilanları bugünkü sayıda yer alıyor. Vatandaşlar, 3 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete'deki tüm duyuru ve kararların detaylarını PDF olarak görüntüleyebiliyor. Atama listeleri, yönetmelik değişiklikleri ve tebliğler de günün öne çıkan konuları arasında bulunuyor.

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI

Bugünkü sayıda Meclis tarafından kabul edilen kanunlar yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDAREYE İLİŞKİN GELİŞMELER

Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklarca alınan kararlar, yönetmelik değişiklikleri ve kamu kurumlarına ilişkin düzenlemeler yer aldı.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Yargı organlarından çıkan kararlar, mahkeme kararları ve yargı ilânları bölümü içerisinde paylaşıldı.

ATAMA KARARLARI

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki görev değişikliklerine dair atama listeleri yayımlandı.

İLÂNLAR BÖLÜMÜ

Günlük ilanlar; ihaleler, eksiltme/artırma duyuruları, çeşitli kurum duyuruları ve devlet iç borçlanma senetlerine ilişkin bilgilendirmeler duyuruldu.

TÜMÜ

