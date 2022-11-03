3 Kasım İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 3 Kasım Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Kasım'da İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 3 Kasım Perşembe günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 03.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURIYET MAH. ATATÜRK CADDESI, BAHRIYE ÜÇOK CADDESI, JANDARMA, EFEOĞLU PETROL, DIKILI BELEDIYE FEN IŞLERI ŞANTIYESI VE CIVARI
- 03.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSMET PAŞA MAH. SANAYI VE ATATÜRK CADDESI, SANAYI SITESI VE CIVARLARI
- 03.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE "YENİ FOÇA -CENGİZ TOPEL CADDESİ,YILDIRIM BEYAZIT CADDESİ-EBRU,PORTAKAL,POYRAZ,YILDIRIM,ZEYTİNDALI,ZÜMRÜT SOKAKLAR VE CİVARI"
- 03.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK,ALTINDAĞ,KARACAOĞLAN ,YEŞİLOVA MAHALLELERİ,ÜNİVERSİTE CADDESİ, 27,127/1, 129,131,137,139,156,160/1,162,4039,4039/1-2-3-4,4047,4049,4049/1,4088,4123,4127,4127/1,4129, 4131,4137,4139,4156,4160/1,4162,4172,4174,4174/1,4176,4176/1,4178,4180,4182,4183,4184,6168 SOKAKLAR VE CİVARI, ULTRA EMAR SAĞLIK MERKEZİ,SANAYİ CADDESİ MY VİA KONUTLARI ÖZGÖRKÖY OTO,EREN KAĞIT,LOBİ PARLAS İŞYERİ KONUTLARI ERTUĞ BALIK ÜRETİM TES.,AKG YALITIM
- 03.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİGÜN MAHALLESİ,292/42,265/16,292/9,265/26,271 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE MAHALLESİ,28/9,3,1,6,2/3 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.11.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLYAKA MAHALLESİ,2935-2973-2979-2980 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇALIKUŞU MAHALLESİ,3201-3269-3270-3271-3277-5701-5701/2,3-5741-5741/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ,TÜRBE- YILDIZ CADDESİ- 9002-9009-9020-9019 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALTINYUNUS MAHALLESI 3434, 3444, 3473 SOKALAR VE ÇEVRESI
- 03.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARABURUN TR-2 - İSKELE MAH. LEYLAK, ZAMBAK, ORKIDE, GÜL, YASEMIN, MINE, AKASYA, PAPATYA, ÇINAR, 2165, SOKAKLARI, EFES EVLERI VE CIVARI
- 03.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH., İSTIKLAL MAH., CUMHURIYET MAH., DAMLACIK MAHALLESI VE CIVARLARI
- 03.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOBANLAR MAH. SUBATAN YAYLASI ARTICAK MAHALLESI
- 03.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜÇEYLÜL MAH.EMMIOĞLU CD. GENÇLIK CD. VE ÇEVRE SOKAKLAR
- 03.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KÜRE, KÜÇÜKÖREN, DEMIRDERE, HAMAMKÖY, GÜNEY, ÇAYIR MAHALLELERI., ÖZEL TR'LER, GSM OPERATÖRLERI,
- 03.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CAMIKEBIR MAHALLESI
- 03.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SARILAR-KOCAALILER MAHALLELERI, GRB SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 03.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇUKURALTI MH ATATÜRK BULVARI VE ÇEVRESI
- 03.11.2022 10:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKIM MAHALLESI,10007, 10010, 10011 SOKAKLARI, VE CIVARLARI
- 03.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HATAY MAH. HANEFI ÖĞRETMEN CADDESI BIR BÖLÜMÜ
- 03.11.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,GEDİZ CADDESİ,YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI CADDESİ,195,199, 200 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPEKULE,ÇAY,ADALET,REFİK ŞEVKET İNCE,AYDOĞDU,OSMANGAZİ,MUHİTTİN ERENER,ÇİÇEK MAHALLELERİ,İBRAHİM GALİP,İ.ETHEM,YAVUZ, N.KEMAL CADDESİ,580,581,582,583,587,589,594, 595,596,597,598,599,600,603, 603/1,605,609,610,1615/9,1620/39,1643,1643/2,1643/3,1643/22, 1643/23,1643/25,1643/26,1643/27,1643/4,1645/7,2080/1,2083/1-2,2084/2,2086/3,2084/2,2084/8, 2085, 2086/1,2086/3,2086/5, 2086/6,2087,2090,2091/1,2095,2098,2108/9,2108/10,2108/1,2108/5, 2108/7,2108/8, 2108/10,2117,2118,2119,2119/1,2120,2120/3,2120/4,2121,2140,2148,2166/2,2179, 2193 SOKAKLAR,SEYHAN KOOP BAYRAKLI OTOYOL DİNLENME ALANI
- 03.11.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,NEVVAR SALİH İŞGÖREN,ABDÜLHAMİT YAVUZ,AKÇAY CADDESİ,80/,8,9,10,662,665, 669 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLYAKA MAHALLESİ,2931-2955-2958-2969 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.11.2022 13:00 14:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KILIÇ REİS MAHALLESİ,Ş.SARAÇOĞLU CADDESİ,MEVLÜT KAPLAN,276-318-319-323 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAH. KIRSALI
- 03.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILCAHAVLU MAH. KIRSALI-KAHRAT MAH. KIRSALI VE ÖDEMIŞ SEYREKLI MAH. KIRSALI
- 03.11.2022 14:00 16:20 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEVGİ MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,667,669,670,671,672,673 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.11.2022 14:40 16:20 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ-İSTANBUL CADDESİ,116/1,116/5 SOKAKLAR VE CİVARI
- 03.11.2022 14:40 16:20 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ,ALİ RIZA AVNİ BULVARI -SAİM ÇIKRIKÇI CADDESİ,509/10, 11,12 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.11.2022 03:00 03:15 İletim Sistemindeki Arıza Onarım ve Bakım Nedeniyle 29 EKİM MAHALLESİ TAMAMI,KAYNAKLAR,BELENBAŞI,KIRKLAR,ZAFER MAHALLELERİ, ATATÜRK CADDESİ, TURGUT ÖZAL CADDESİ,KIRIKLAR CEZAEVİ ,BUCASPOR TESİSLERİ, SOĞUKHAVA DEPOSU,BALIKHALİ,PAR İNŞAAT,OLDURUK MEVKİİ,GAZİ FEYZULLAH USLU, ŞEHİT ER ARİF SERÇE,HASAN SAKA, MEHMET ÇAVUŞ,ORTATEPE, ŞEHİT NURETTİN GÖK, TCK BORNOVA GİŞELER,PAZAR AVSAR TURİZM,MEHMET NURİ SALMAN,ALİ EKBER ŞAHİN,BUCA GÖLET,AYSEL KUYUMCUOĞLU,GÖKDERE MEZARLIĞI,EMRE SALMAN, CEMAL AVCI,HÜSAMETTİN YALDIZ,MUHAMMED EREN,SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ,CELAL SELİMLER,DOĞAM RESTAURANT,MEHMET NURİ SALMAN,ATATÜRK CADDESİ,CAMİALTI, ŞEHİT ER ARİF SERÇE,ŞEHİT İSLAM YEŞİL,BAHÇEBAĞ,MUSTAFA BALCI,GAZİ HASAN ŞEN,MEHMET MEİŞ,GÜRLER,CELİLOĞLU,KABAKÇILAR,AYTAŞ GIDA,DEMİRTAŞ MEDİKAL,İZ-SU KAYNAKLAR POMPA İSTASYONU,SEBZE VE MEYVE HALİ,BİRLİK OTEL,GÜRMAR SOĞUK HAVA DEPOSU,ARİF ŞEN, NOKTA KOLEJİ,SONER DUMAN,ENSAR İNŞAAT,BAŞDAŞ TARIM,KAYNAKLAR MEZARLIĞI,TCK BORNOVA GİŞELER,PAZAR AVŞAR TURİZM,ALİ HEKBER ŞAHİN,BUCA GÖLET TESİSLERİ,AYSEL KUYUMCUOĞLU,EMRE SALMAN,CEMAL AVCI,ORHAN ÇALIŞIR,HÜSAMETTİN YALDIZ, MUHAMMED EREN,SÜLEYMAN ACAR,NESİBE KORKMAZ,CELAL SELİMLER,İSHAK AKBAŞ,TAN SU ÜRÜNLERİ,İZSU ZAFER MAHALLESİ, MUSTAFA ER,BAŞARIR SOĞUTMA,MEHMET ŞAHİN ÇAKAN,RAMAZAN ACAR, MEHMET ZEKİ ERDOĞAN,AS PLASTİK,OSMAN ÖZÇALIK, OSMAN ÖZTÜRK,ABDURRAHİM SİNCAR, LOKMAN KAYMAZ,SONER KARACA,SAĞLAM BALIKÇILIK,MEHMET ÇETİN,SUAT SALGAR,BOTAŞ, NUSRET DANİŞ VE CİVARLARI,İSHAK AKBAŞ VE CİVARLARI,TAN SU ÜRÜNLERİ,İZSU, BAŞARIR SOĞUTMA,MEHMET ŞAHİN ÇAKAN,RAMAZAN ACAR,MEHMET ZEKİ ERDOĞAN, AS PLASTİK,OSMAN ÖZÇALIK,OSMAN ÖZTÜRK,ABDURRAHİM SİNCAR,LOKMAN KAYMAZ,SUAT SALGAR,SONER KARACA, SAĞLAM BALIKÇILIK,MEHMET ÇETİN,BOTAŞ,OKRO DOOR MOBİLYA VE CİVARLARI,TURKCELL,AVEA, VODAFONE
- 04.11.2022 03:00 03:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI ATATÜRK MH. BIR KISMI, YEŞILKÖY MH.
- 04.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İNCİRLİ PINAR MAHALLESİ, TURGUT ÖZAL BULVARI , 9012, 107 SOKAK VE CİVARLARI
- 04.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 ŞİMŞEKLER BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TR KAMER KAHRAMAN ÖZEL TR PINARCIK TR-1 SEBAT OTO İŞLETME ÖZEL TR EBRU SİTESİ ÖZEL TR ORHAN METE ÖZEL TR VE CİVARLARI
- 04.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE VİKİNG TM GÜZEL HİSAR FİDERI GÜZEL HİSAR SULAMA TR-1 GÜZELHİSAR SULAMA TR-2 SEZAİ ÖZGEN ÖZEL TR SELİM YILMAN ÖZEL TR MUSTAFA GENÇAY ÖZEL TR VE CIVARLARI
- 04.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TUNA MAHALLESİ-ZİYAPAŞA CADDESİ,KAMİLTUNCA BULVARI,5527,5537,5538, 5545,5547,5548 SOKAKLAR VE CİVARI
- 04.11.2022 09:00 10:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,ÜNİVERSİTE CADDESİ,370,371 SOKAKLAR VE CİVARI