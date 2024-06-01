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3 Haziran tatil mi? 3 Haziran Pazartesi günü okullar tatil mi?

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3 Haziran tarihinin tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Özellikle okulların tatil olup olmadığı konusu gündemde. 3 Haziran'da okulların tatil olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, 3 Haziran tatil mi? 3 Haziran'da okullar tatil mi?

3 Haziran Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenciler, pazartesi günü okulun tatil olup olmadığını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, 3 Haziran tatil mi? 3 Haziran'da okullar tatil mi?

3 HAZİRAN TATİL Mİ?

3 Haziran'da okullar tatil değildir. Herhangi bir değişiklik veya resmi duyuru yapılması halinde, ilgili bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacaktır.

3 HAZİRAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Haziran tarihinde okulların tatil olup olmadığı konusunda merak edilen sorulara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle, 3 Haziran'da okulların tatil edilmesi yönünde bir karar bulunmamaktadır. Dolayısıyla, eğitim ve öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecektir. Öğrenciler ve veliler, 3 Haziran'da okulların açık olacak ve normal ders programı uygulanmaya devam edilecektir.

Herhangi bir değişiklik veya resmi duyuru yapılması halinde, ilgili bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulacaktır. Güncel gelişmeleri takip etmek için okul idaresi veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi kanallarını izlemekte fayda var.

3 Haziran tatil mi? 3 Haziran Pazartesi günü okullar tatil mi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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