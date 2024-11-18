3. Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 3. Gün filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan 3. Gün filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. 3. Gün filmini izleyecek olanların merak ettiği 3. Gün konusu nedir, 3. Gün oyuncuları kimler ve 3. Gün özeti gibi konuları inceliyoruz.

3. GÜN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kariyerine odaklanmış olan Elya, hayatını bir anda değiştiren bu ilişkiyle hem romantik hem de komik bir maceraya sürükleniyor. İzleyiciyi kahkaha dolu bir yolculuğa davet eden film, aşkı bulmanın ve kendini keşfetmenin ince ayrıntılarını gözler önüne seriyor. Yağmur Tanrısevsin ve Berk Atan'ın yanı sıra Derya Alabora, Nurseli İdiz ve Nursel Köse adlı usta isimlerin de yer aldığı film, sıcacık hikayesi, dev isimleri ve eşsiz oyunculuklara ek olarak renkli ve kahkaha dolu sahneleriyle dikkat çekiyor



3. GÜN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular:

Berk Atan

Yağmur Tanrısevsin

Derya Alabora

Nurseli İdiz

Ecem Karavus

Nursel Köse

Ceren Taşcı

Efe Tunçer

Zuhal Yalçın

3. Gün filminin nerede çekildiği henüz açıklanmadı.