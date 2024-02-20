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3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? Baharın habercisi cemrenin 3.'sü ne zaman düşecek?

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Baharın gelişini müjdeleyen cemrelerin üçüncüsü merakla bekleniyor. Bu önemli olayın ne zaman gerçekleşeceği halk arasında merak konusu oldu. 3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK? Son cemre düştü mü?

Cemre düşmesi, baharın gelişinin habercisi olarak biliniyor. Cemrenin bir hafta arayla suya, toprağa ve havaya düştüğüne inanılıyor. Üç cemrenin birincisi havaya, ikincisi suya ve üçüncüsü ise toprağa düşüyor. Peki 2024 son cemre düştü mü? 3. cemre ne zaman düşer? Cemre düşmesi nedir? İşte detaylar…

3. (SON) CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Yüzyıllardır düşmesi ile birlikte havanın ısınmasına neden olduğuna inanılan cemre olayının ne zaman olacağı merak konusu. Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak sırayla havaya, suya ve toprağa düşen cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta gerçekleşecek. İlk cemre, 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. Cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 6 Mart 2023 tarihinde toprağa düşecek. Üçüncü cemre sonrasında ise baharın geldiğine inanılmakta.

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Ateş ve kor anlamına gelen cemre, her yıl şubat ayının sonunda başlayarak 3 kez düşer. Önce havaya, ardından suya, sonrasında ise toprağa düştüğü kabul edilen cemre, baharın habercisi olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda cemre düşmesinin bahar bayramı nevruzun yaklaştığını da gösteriyor. Cemre düşmesi ile birlikte hayvancılıkla uğraşanlar için otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için ise toprağın işlenme dönemine girildiğini anlatıyor.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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