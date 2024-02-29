29 Şubat Perşembe TV Yayın Akışı: FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de Neler Var?
29 Şubat 2024 Perşembe gününe ait TV yayın akışı merak ediliyor. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 gibi kanalların yayın akışları hakkında bilgi arayan izleyiciler için günün programları belirlendi. Hangi program, hangi saatte ve hangi kanalda yayınlanacak, tüm detaylar haberimizde.
Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Peki, 29 Şubat Perşembe kanalların yayın akışında neler var? TV yayın akışı 29 Şubat 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte detaylar!
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:45 Kupa Günlüğü
- 20:00 Maça Doğru
- 20:45 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük
- 23:15 Aldatmak
- 02:15 Ateş Kuşları
- 05:00 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri
- 00:15 Taş Kağıt Makas
- 02:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 Afilli Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Sakla Beni
- 20:00 Sakla Beni
- 00:15 Yalı Çapkını
- 03:00 Erkenci Kuş
- 05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Cevap Ver Türkiye
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:00 Aramızda Kalmasın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı
- 05:55 İncir Ağacı
- 07:00 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Seksenler
- 14:20 Kara Ağaç Destanı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Mehmed: Fetihlerin Sultanı
- 23:10 Kara Ağaç Destanı
- 02:00 Bir Sevdadır
- 04:20 Seksenler
- 05:10 Kapanış
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Mehmet Özer İle Mutfakta
- 13:00 Yasak Elma
- 13:45 En Hamarat Benim
- 16:30 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda
- 00:00 Gaddar
- 02:30 Bay Yanlış
- 04:30 Adım Farah
- 06:00 İnadına Aşk