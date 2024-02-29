29 Şubat Perşembe TV Yayın Akışı: FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de Neler Var?

Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. Peki, 29 Şubat Perşembe kanalların yayın akışında neler var? TV yayın akışı 29 Şubat 2024 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, NOW, ATV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte detaylar!

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:00 Maça Doğru

20:45 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük

23:15 Aldatmak

02:15 Ateş Kuşları

05:00 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Taş Kağıt Makas

02:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Afilli Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

00:15 Yalı Çapkını

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Cevap Ver Türkiye

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:55 İncir Ağacı

07:00 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:20 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihlerin Sultanı

23:10 Kara Ağaç Destanı

02:00 Bir Sevdadır

04:20 Seksenler

05:10 Kapanış

NOW TV YAYIN AKIŞI