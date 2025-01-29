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29 Ocak 2029 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32989 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

29 Ocak 2029 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32989 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 29 Ocak 2029 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Ocak 2029 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 29 Ocak 2029 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

29 Ocak 2029 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Ocak 2029 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 29 Ocak 2029 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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