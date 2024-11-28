29 Kasım Cuma okullar tatil mi? SON DAKİKA!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor. Peki, Yarın okul tatil mi? 29 Kasım Cuma okul yok mu?

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz Kıyıları (Sinop Hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bolu, Karabük, Tokat, Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Ağrı'nın, Siirt'in ve Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

29 KASIM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

29 Kasım Cuma günü için henüz açıklama gelmedi.