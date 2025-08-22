29 Ağustos yarım gün mü? 29 Ağustos Cuma günü tatil mi?

Güncelleme:
29 Ağustos yarım gün mü? Her yıl Zafer Bayramı'na yakın günlerde bu soru yoğun şekilde gündeme geliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hemen öncesine denk gelen 29 Ağustos için resmi bir tatil olup olmadığı sıkça araştırılıyor.

Her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak belirlenmiştir. 2025 yılında 30 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor ve yalnızca bu tarih resmi tatil kapsamında yer alıyor. Peki, 29 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü çalışılıyor? İşte detaylar...

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

29 Ağustos ise resmi takvimde herhangi bir özel gün ya da arefe günü olarak yer almadığı için, yarım gün tatil uygulanmamaktadır.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2025 yılında 30 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor ve yalnızca bu tarih resmi tatil kapsamında yer alıyor.

KAMU KURUMLARI 29 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

Kamu kurumları, bankalar, okullar ve özel sektör işletmeleri 29 Ağustos tarihinde normal mesai düzenine devam eder. Yani çalışanlar, bu günü hafta içi diğer mesai günleri gibi tam gün olarak geçirecekler.

