28 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
28 Ağustos tarihinde TV'de hangi programların yayınlanacağı merak konusu oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesi bugün hangi programları içeriyor? İşte detaylar...
Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 28 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 28 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 28 Ağustos Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…
28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutlu Aile Defteri (Yerli Sinema)
16:00 Alan
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Safir
03:10 Tatar Ramazan
05:10 Bir Küçük Gün Işığı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Shrek 2 Yabancı Sinema)
21:30 Shrek 2 (Yabancı Sinema)
23:30 Yalan
02:00 Güneşi Beklerken
04:30 Kalbim Ege'de Kaldı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)
01:30 Kayıp İnci (Yerli Sinema)
03:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)
22:00 Nalan (Yerli Sinema)
00:15 Nalan (Yerli Sinema)
02:00 Yalı Çapkını
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gazete Magazin Yaz
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:00 Şehirden Uzakta
10:00 Kara Ağaç Destanı
13:20 Lingo Türkiye
14:40 Gönül Dağı
17:50 İddiaların Aksine
18:00 Ana Haber
19:00 Avrupa Konferans Ligi Play Off Karş. "Başakşehir-St. Patrick's Athletic"
22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Slavia Prag-Lille"
00:10 Komşuluk Halleri (Yabancı Sinema)
01:50 Gönül Dağı
04:30 3'te 3
05:30 Şehrime Hoş Geldiniz
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:00 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Ölümüne Aşk (Yerli Sinema)
22:15 Bizim Köylü (Yerli Sinema)
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Yasak Elma
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce