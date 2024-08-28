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28 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

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28 Ağustos tarihinde TV'de hangi programların yayınlanacağı merak konusu oldu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesi bugün hangi programları içeriyor? İşte detaylar...

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 28 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 28 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 28 Ağustos Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, Now, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutlu Aile Defteri (Yerli Sinema)

16:00 Alan

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alan

00:20 Safir

03:10 Tatar Ramazan

05:10 Bir Küçük Gün Işığı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Shrek 2 Yabancı Sinema)

21:30 Shrek 2 (Yabancı Sinema)

23:30 Yalan

02:00 Güneşi Beklerken

04:30 Kalbim Ege'de Kaldı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Aile

12:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)

01:30 Kayıp İnci (Yerli Sinema)

03:30 Ezgi Sertel İle Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Neşeli Günler (Yerli Sinema)

22:00 Nalan (Yerli Sinema)

00:15 Nalan (Yerli Sinema)

02:00 Yalı Çapkını

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Şehirden Uzakta

10:00 Kara Ağaç Destanı

13:20 Lingo Türkiye

14:40 Gönül Dağı

17:50 İddiaların Aksine

18:00 Ana Haber

19:00 Avrupa Konferans Ligi Play Off Karş. "Başakşehir-St. Patrick's Athletic"

22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karş. "Slavia Prag-Lille"

00:10 Komşuluk Halleri (Yabancı Sinema)

01:50 Gönül Dağı

04:30 3'te 3

05:30 Şehrime Hoş Geldiniz

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:00 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ölümüne Aşk (Yerli Sinema)

22:15 Bizim Köylü (Yerli Sinema)

00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

02:45 Mucize Doktor

05:00 Yasak Elma

06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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