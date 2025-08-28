28 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1

28 Ağustos TV yayın akışı kapsamında TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 ve NOW TV gibi kanalların sabah, öğle ve akşam kuşaklarında yayınlayacağı yapımlar belli oldu. 28 Ağustos TV yayın akışı ile birlikte sevilen dizilerin yeni bölümleri veya tekrarları da ekrana geliyor. Özellikle prime time kuşağında yayınlanacak diziler ve filmler izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, 28 Ağustos TV yayın akışı kapsamında bu akşam hangi diziler var?

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Macera Ormanı

01:00 Aile Saadeti

03:40 Kardeşlerim

06:00 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Can Borcu

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Ölümlü Dünya

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Eşref Rüya

00:30 Dünyanın Kurtuluş Günü

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzaydan Gelen Fırtına

21:45 Yarının Sınırında

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Mutlu Aile Tablosu

00:30 İlk Buluşma

02:30 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Aşk Oluversin Gari

23:15 Naz Evi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Nasipse Olur

00:45 Lohusa

02:45 Nasipse Olur

04:15 Gelin Evi

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

19:30 Maç Önü

20:00 Beşiktaş - FC Lausanne-Sport

22:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili

00:45 Kral Kaybederse

02:30 Baba Ocağı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

06:00 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Suikastçı

22:30 Suikastçı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Benfica - Fenerbahçe

00:15 Gönül Dağı

01:30 Leyla ile Mecnun

04:15 Kim Gitsin?

05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:10 Kara Tahta

09:05 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Seksenler

14:15 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Özel

20:30 U.Craiova - Başakşehir

22:30 Maç Sonu

23:30 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye