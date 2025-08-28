28 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1
28 Ağustos TV yayın akışı bugün izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Televizyon izleyicileri, "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun yanıtını ararken özellikle akşam saatlerinde hangi dizilerin ve programların ekrana geleceğini araştırıyor. 28 Ağustos TV yayın akışı sayesinde, gün boyunca takip edilecek yapımlar kolayca öğrenilebiliyor.
28 Ağustos TV yayın akışı kapsamında TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 ve NOW TV gibi kanalların sabah, öğle ve akşam kuşaklarında yayınlayacağı yapımlar belli oldu. 28 Ağustos TV yayın akışı ile birlikte sevilen dizilerin yeni bölümleri veya tekrarları da ekrana geliyor. Özellikle prime time kuşağında yayınlanacak diziler ve filmler izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, 28 Ağustos TV yayın akışı kapsamında bu akşam hangi diziler var?
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Macera Ormanı
01:00 Aile Saadeti
03:40 Kardeşlerim
06:00 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Ölümlü Dünya
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Eşref Rüya
00:30 Dünyanın Kurtuluş Günü
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzaydan Gelen Fırtına
21:45 Yarının Sınırında
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Mutlu Aile Tablosu
00:30 İlk Buluşma
02:30 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Aşk Oluversin Gari
23:15 Naz Evi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Nasipse Olur
00:45 Lohusa
02:45 Nasipse Olur
04:15 Gelin Evi
06:00 Güzel Günler
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
19:30 Maç Önü
20:00 Beşiktaş - FC Lausanne-Sport
22:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili
00:45 Kral Kaybederse
02:30 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
06:00 Kiralık Aşk
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Suikastçı
22:30 Suikastçı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Benfica - Fenerbahçe
00:15 Gönül Dağı
01:30 Leyla ile Mecnun
04:15 Kim Gitsin?
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:10 Kara Tahta
09:05 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Seksenler
14:15 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel
20:30 U.Craiova - Başakşehir
22:30 Maç Sonu
23:30 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye