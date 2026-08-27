Ağrı'ya 250 Yataklı Üniversite Hastanesi İçin Çalışmalar Başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) bünyesinde 50 bin metre kare kapalı alana yapılması planlanan 250 yataklı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi projesi için çalışmalar başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gelen heyet, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin ve üniversite üst yönetimiyle bir araya gelerek projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmede hastanenin planlama süreci ve bundan sonraki çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Görüşmenin ardından, 250 yataklı AİÇÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin yapılması kararlaştırılan alanda incelemelerde bulunularak proje kapsamında yürütülecek çalışmalar yerinde değerlendirildi.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, projenin Ağrı’nın sağlık altyapısının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “250 yataklı Uygulama ve Araştırma Hastanemiz, üniversitemizin sağlık odaklı gelişim vizyonunun en önemli adımlarından biridir. Hastanemizin hayata geçirilmesiyle birlikte vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasının yanı sıra tıp eğitimi, bilimsel araştırma ve uygulama kapasitemizi de önemli ölçüde güçlendireceğiz” dedi.

Prof. Dr. Gülçin, projenin üniversite ile şehir arasındaki bağı daha da güçlendireceğini ifade ederek, AİÇÜ’nün sağlık alanında bölgesine katkı sunan güçlü bir merkez olma hedefi doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

250 yatak kapasitesine sahip olacak AİÇÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin, Ağrı ve çevre illere sunulacak sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına ve üniversitenin sağlık alanındaki eğitim ve araştırma altyapısının güçlendirilmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu