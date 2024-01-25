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25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil?

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2024 yılı içerisinde yer almakta olan kandil günleri nedeniyle Bugün kandil mi? Araştırılıyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan kandil günlerinin hangi günlere denk geldiği diyanet tarafından açılandı. Peki, 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil?

25 ocak kandil mi 2024? Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandillerin 2024 yılında hangi günlerde yer aldığı merak konusu oluyor. Bu nedenle Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Soruları sıklıkla arama motorlarında sorgulatılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Bugün kandil mi? Merak edilmekte. Peki, 25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil?

25 OCAK KANDİL Mİ 2024?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 25 Ocak Perşembe Kandil günler arasında yer almıyor. Buna göre bugün kandil gecesi değildir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2024 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır.

KANDİL GÜNLERİ 2024

2024 yılı kandil günleri ve kadir gecesi tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili : 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili : 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili : 24 Şubat 2024 Cumartesi

Kadir Gecesi : 5 Nisan 2024 Cuma

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

Emir Ceran
Emir Ceran
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