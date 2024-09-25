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25-26 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

25-26 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
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Konya'nın bazı ilçelerinde gün boyu elektrik kesintisi yaşanacak. Konya Selçuklu, Meram, Ereğli elektrik kesintisi listesine göre elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler açıklandı. 25 Eylül Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak merak ediliyor. Peki, Konya'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte Konya'daki Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli, Akşehir ve Beyşehir elektrik kesintisi listesi ve kesinti süresi!

Konya elektrik kesintisi listesi ve MEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Eylül günü Konya'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Konya'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Konya elektrik kesintileri için MEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesinin yayınlandığı KONYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayıp, bulunduğunuz ilçe, mahalle ve sokağı seçerek bölgenizdeki elektrik kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

25-26 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Eylül Konya Selçuklu Beyşehir Selçuklu Akşehir Karatay Ereğli Ereğli Meram Konya Eylül Meram Konya

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