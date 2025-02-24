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24 Şubat Pazartesi ATV MÜGE ANLI CANLI izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?

24 Şubat Pazartesi ATV MÜGE ANLI CANLI izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?
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24 Şubat Pazartesi günü ATV'de canlı olarak yayınlanacak olan Müge Anlı programının izleme linki merak konusu oldu. Müge Anlı'nın son bölümde neler yaşandığı ve bu bölümün detayları hakkında bilgi almak isteyenler canlı yayını kaçırmamak için linki araştırıyor.

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 24 Şubat tarihli bölümüyle izleyicilerle buluştu. Canlı yayında işlenen olaylar, çözülen dosyalar ve beklenmedik gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Müge Anlı son bölümde neler oldu ve programı canlı izlemek için hangi adımları takip etmek gerekiyor? İşte, 24 Şubat Pazartesi ATV canlı izleme linki!

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 10:00'da yayın yapıyor.

Frekans değerleri aşağıdadır;

Frekans : 12053 Mhz

Symbol Rate : 27500

FEC : 5/6

Pol : Yatay (Horizontal)

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11883 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı (Symbol Rate): 4800

FEC: 5/6

MÜGE ANLI CANLI İZLE

24 Şubat Pazartesi ATV MÜGE ANLI CANLI izleme linki! Müge Anlı son bölümde neler oldu?

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bayram Algan Salı günü Kocaeli Gebze'den kayboldu. Kızı ve damadı canlı yayına geldi. Güvenlik kameralarını inceleyen ailesi başka birşeye ulaşamadıklarını söyledi. Telefon kullanmayan yaşlı adamın hayatından endişe ediliyor.

24 yıl önce kızını evlatlık edinen kişi canlı yayında... Anne, Cansel'i 4 yaşındayken Sivas yurdundan evlat aldıklarını kızlarının evlatlık olduğunu bilmediğini söyledi. Kızlarının ismini değiştirdiklerini, evli ve çocuğu olduğunu anlattı.

Torununun damadı tarafından evlendirilmek üzere kaçırıldığını söyleyen anneanne, Müge Anlı'dan yardım istedi. 10 yaşındaki kızın Gaziantep'e kaçırıldığı söylendi.

Güldane Hanım'ın 24 sene önce evlatlık verdiği kızı Cansu canlı yayına katıldı. Gözyaşları sel oldu. Güldane Hanım, Cansu'ya seslendi. Cansu biraz zaman isteyerek iyi olmadığını söyledi. Bir çocuğu olduğunu söyleyen Cansu, 'ne olursa olsun ben çocuğumdan vazgeçemem' dedi.

Çiğdem Ünlütaşkıran, eşinin anneannesinin çiftliğinden kaybolduğunu söyledi. Anne Safiye Hanım ise, oğluyla Çiğdem arasındaki evliliğin anlaşmalı olduğunu biliyorum dedi. Bunun üzerine Müge Anlı, bilmiyordunuz diye sordu. Anne, sonradan öğrendim dedi.

20 Şubat Perşembe günü Esenler'deki evinden çıkıp giden çocuk, en son Bağcılar'da görülmüş fakat yakalanamamış.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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