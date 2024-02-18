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24 ŞUBAT KANDİL Mİ? 24 Şubat Cumartesi günü ne kandili, hangi kandil? 2024 dini günler takvimi!

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24 Şubat kandil mi? sorusu, 2024 yılı içerisinde yer almakta olan kandil günleri nedeniyle Araştırılıyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan kandil günlerinin hangi günlere denk geldiği diyanet tarafından açılandı. Peki, 24 Şubat kandil mi? Bugün kandil günü mü, en yakın kandil ne zaman?

24 Şubat kandil mi? Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandillerin 2024 yılında hangi günlerde yer aldığı merak konusu oluyor. Bu nedenle bugün ne kandili? Soruları sıklıkla arama motorlarında sorgulatılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 24 Şubat kandil mi? Merak edilmekte. Peki, 24 Şubat kandil mi? Bugün kandil günü mü, en yakın kandil ne zaman?

24 ŞUBAT KANDİL Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 24 Şubat Cumartesi Berat Kandili'dir. Buna göre 24 Şubat Cumartesi Berat Kandili olarak kabul edilmektedir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2024 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Berat, Arapça kökenli bir kelime olup "temizlik, ayrım, kurtuluş" gibi anlamlara gelir. Berat Kandili, Müslümanlar için günahların affedildiği, kulların durumlarının Allah tarafından değerlendirildiği ve bu değerlendirmeler sonucunda hayırlı kulların kurtuluşa erdiği bir mübarek gecedir. Bu gece, affedicilik ve bağışlama duygularının yoğun yaşandığı bir zaman dilimidir.

KANDİL GÜNLERİ 2024

2024 yılı kandil günleri ve kadir gecesi tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili : 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili : 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili : 24 Şubat 2024 Cumartesi

Kadir Gecesi : 5 Nisan 2024 Cuma

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

Emir Ceran
Emir Ceran
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