24 Haziran TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

Günün en popüler dizileri, yarışma programları ve haber bültenleriyle dolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. 24 Haziran TV yayın akışı, özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak yeni dizi bölümleri ve filmlerle dikkat çekiyor. Kullanıcılar sıklıkla "Bugün televizyonda neler var?" sorusunu yönelterek hangi kanalda ne izleyeceklerini öğrenmek istiyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.45 Kod Adı Kırlangıç

09.55 Kasaba Doktoru

13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.25 Seksenler

5.35 Teşkilat

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Gassal

22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica-Bayern Munih"

00.15 Tutunamayanlar

01.45 Lingo Türkiye

02.50 Seksenler

04.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Esperance ST-Chelsea"

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

21:45 Charlie'nin Çikolata Fabrikası

00:15 Son Köpek Balığı İstilası

01:40 Son Köpek Balığı İstilası

01:30 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Ya Sonra

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:30 Ya Sonra

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Güven Bana

22:20 Güven Bana

00:40 Aile Saadeti

03:30 Aldatmak

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

11:00 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 İşte Benim Stilim

04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz