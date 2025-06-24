24 Haziran TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
24 Haziran TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gün boyunca en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Televizyon kanallarının hangi programları yayınlayacağı, sabah kuşaklarından akşam dizilerine kadar merak konusu oluyor. Peki, 24 Haziran TV yayın akışı nasıl şekilleniyor ve bugün televizyonda neler var?
Günün en popüler dizileri, yarışma programları ve haber bültenleriyle dolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. 24 Haziran TV yayın akışı, özellikle akşam saatlerinde yayınlanacak yeni dizi bölümleri ve filmlerle dikkat çekiyor. Kullanıcılar sıklıkla "Bugün televizyonda neler var?" sorusunu yönelterek hangi kanalda ne izleyeceklerini öğrenmek istiyor.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.45 Kod Adı Kırlangıç
09.55 Kasaba Doktoru
13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.25 Seksenler
5.35 Teşkilat
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Gassal
22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Benfica-Bayern Munih"
00.15 Tutunamayanlar
01.45 Lingo Türkiye
02.50 Seksenler
04.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Esperance ST-Chelsea"
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Charlie'nin Çikolata Fabrikası
00:15 Son Köpek Balığı İstilası
01:40 Son Köpek Balığı İstilası
01:30 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Ya Sonra
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:30 Ya Sonra
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Güven Bana
22:20 Güven Bana
00:40 Aile Saadeti
03:30 Aldatmak
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz