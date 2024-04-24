21 Nisan hangi burç? 21 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 21 Nisan tarihi hangi burç olur?

21 Nisan hangi burç? Merak ediliyor ve araştırılıyor. 12 burcun tarihleri ayları merak konusu oluyor. Yükselen burçlar doğum saatine göre değişkenlik göstermektedir. Eğer doğduğunuz gün saat kaçta doğduğunuzu biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Peki, 21 Nisan hangi burç? 21 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 21 Nisan tarihi hangi burç olur?

21 NİSAN HANGİ BURÇ?

21 Nisan tarihinde doğanlar Koç burcudur. 21 Nisan'da doğanlar Koç burcunda yer alır. Koç burcu, enerjik ve tutkulu kişilikleriyle tanınır. Genellikle liderlik özellikleriyle öne çıkarlar ve yeni maceralara atılmaktan hoşlanırlar. Cesaretleri ve kararlılıklarıyla dikkat çekerler. Hızlı düşünürler ve hareket ederler, ancak bazen sabırsızlık gösterebilirler. Bağımsızlık ve özgürlük onlar için önemlidir. Tutkuları ve ateşli doğalarıyla etraflarındakilere ilham verirler. Toplamda 12 burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.