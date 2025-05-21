21 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, NOW TV, Star TV ve TV8 yayın akışı!

Bugün ekrana gelecek dizi, film ve yarışma programları ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek yapımlar merak ediliyor. Özellikle "21 Mayıs TV yayın akışı" ve "bugün televizyonda ne var" soruları hem gündüz kuşağı programları hem de akşam yayınları açısından oldukça popüler. ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, NOW TV, Star TV ve TV8 gibi önde gelen kanalların 21 Mayıs yayın akışı bilgileri haberimizde yer alıyor. Bugün hangi dizi yeni bölümüyle ekrana geliyor? İşte detaylı yayın listeleri…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:45 Yargı

04:00 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI

02:00 Adım Farah

03:30 Her Yerde Sen

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Siyah Kalp

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:45 Bahar

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Şeref Madalyası

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 Sahipsizler

02:30 Nalan

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:00 Seksenler

14:35 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Önü

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025