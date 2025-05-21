21 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, NOW TV, Star TV ve TV8 yayın akışı!
21 Mayıs TV yayın akışı merak konusu oldu. Televizyon izleyicileri "Bugün televizyonda neler var?", "Hangi diziler ve filmler yayınlanacak?" gibi sorularla arama motorlarına yöneliyor. 21 Mayıs 2025 Çarşamba gününe özel hazırlanan TV yayın akışı, tüm kanalların sabah saatlerinden geceye kadar olan programlarını içeriyor.
Bugün ekrana gelecek dizi, film ve yarışma programları ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek yapımlar merak ediliyor. Özellikle "21 Mayıs TV yayın akışı" ve "bugün televizyonda ne var" soruları hem gündüz kuşağı programları hem de akşam yayınları açısından oldukça popüler. ATV, Kanal D, Show TV, TRT 1, NOW TV, Star TV ve TV8 gibi önde gelen kanalların 21 Mayıs yayın akışı bilgileri haberimizde yer alıyor. Bugün hangi dizi yeni bölümüyle ekrana geliyor? İşte detaylı yayın listeleri…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:45 Yargı
04:00 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
NOW TV YAYIN AKIŞI
02:00 Adım Farah
03:30 Her Yerde Sen
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Siyah Kalp
02:30 Kızılcık Şerbeti
04:45 Bahar
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Şeref Madalyası
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:15 Sahipsizler
02:30 Nalan
05:00 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:00 Seksenler
14:35 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025