21 Mart İlkbahar Ekinoksu, her yıl güneşin ekvator düzlemine dik olarak geldiği ve günün geceyle eşit olduğu bir günü ifade eder. İlkbahar ekinoksu, astronomik olarak ilkbaharın başlangıcını işaret eder ve kuzey yarımkürede günlerin uzamaya başladığı, güneşin dik açıya sahip olduğu bir dönemi temsil eder. Güneşin doğudan battığı ve doğudan doğduğu enlemde olduğu zamandır. 21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU nedir, bugün ekinoks mu? 21 Mart'ta neler oluyor?

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

21 Mart tarihi, Güneş'in doğrudan ekvator üzerinde olduğu ve gün ile gece arasındaki sürenin eşit olduğu günü temsil eder. Bu, hem kuzey hem de güney yarımküredeki eş zamanlı olarak gerçekleşir. Yani, 21 Mart günü İlkbahar Ekinoksu olarak kabul edilir.

21 MART'TA NELER OLUYOR?

İlkbahar ekinoksu Kuzey yarımkürede, bu dönem ilkbaharın başlangıcını ve güneşin kuzey yarımkürede daha yüksek irtifalara doğru ilerlediği zamanı temsil eder. Güneş ışınlarının düzgün bir şekilde yeryüzüne düşmesiyle birlikte sıcaklıklar artar, bitkilerin çiçek açması ve doğanın uyanması başlar.