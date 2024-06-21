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21 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Haziran 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 21 Haziran 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

21 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Haziran 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Haziran 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK

–– Konya Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: Haberler.com / Gündem

21 Haziran Yargı Hukuk Gündem Eğitim Politika Haberler

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