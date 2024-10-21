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21 Ekim okullar tatil mi 2024? Bugün okul var mı?

21 Ekim okullar tatil mi 2024? Bugün okul var mı?
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21 Ekim 2024 okullar tatil mi ve bugün okul var mı sorusu gündeme geliyor. Veliler ve öğrenciler, bugün okullar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve bazı bölgelerdeki yağışlı hava koşulları nedeniyle öğrenciler, okulların tatil edilip edilmeyeceği yönünde beklenti içine girdi. Peki, 21 Ekim okullar tatil mi 2024? Bugün okul var mı?

Bugün okul var mı, ders işlenecek mi? Geçtiğimiz hafta bazı illerde meydana gelen depremlerin ardından valilikler tarafından okullar tatil edilmiş ve olası risklerin önüne geçilmesi sağlanmıştı. Bu hafta ise hava koşullarının etkili olduğu bazı bölgelerde, öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. 21 Ekim okullar tatil mi 2024? Bugün okul var mı? Detaylar haberimizdedir...

21 EKİM OKULLAR TATİL Mİ 2024?

21 Ekim Pazartesi günü için okulların tatil edildiğine dair şu ana kadar herhangi bir valilikten resmi bir açıklama gelmemiştir. Konuyla ilgili yeni bir bilgi paylaşılması durumunda, haberimiz güncellenerek sizlere aktarılacaktır.

21 Ekim okullar tatil mi 2024? Bugün okul var mı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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