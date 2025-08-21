21 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var?
21 Ağustos TV yayın akışı kullanıcılar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün televizyonda hangi dizilerin, filmlerin veya yarışma programlarının yayınlanacağı, sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Rampage: Büyük Yıkım
22:30 Godzilla
00:45 Godzilla
02:30 Poyraz Karayel
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Laz Vampir Tirakula
ATV YAYIN AKIŞI
06: 00 Ateş Kuşları
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Can Borcu
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
17: 00 Maide'nin Altın Günü / Yerli Sinema
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz / Yeni Bölüm
13:00 Yaparsın Bilirim / Yeni Bölüm
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
01:15 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı
06.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.50 Ege'nin Hamsisi
09.45 Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 Seksenler
14.25 Teşkilat
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Özel
20.45 UEFA Konferans Ligi Play Off Karşılaşması "İstanbul Başakşehir-U.Craiova"
22.45 Gönül Dağı
01.30 Leyla İle Mecnun