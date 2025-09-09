2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU: YKS ek yerleştirme ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

Yks 2025 yerleştirme sürecinin ardından "Yks ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" sorusu, milyonlarca aday tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor. Henüz ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmamış durumda; kılavuz yayımlandığında, adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilecek. Adayların tercihlerini sağlıklı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için kılavuzun yayınlanmasını beklemeleri büyük önem taşıyor. Peki, YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YKS EK TERCİH NE ZAMAN?

Geçmiş yılların verileri ışığında, 2025 YKS ek tercih sürecinin Eylül ayının ikinci veya üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.Üniversite kayıtlarının 1–5 Eylül tarihlerinde tamamlanacağı, ardından boş kontenjanların açıklanacağı ve ek tercih sürecinin başlayacağı belirtiliyor. Ayrıca bazı kaynaklar 8–13 Eylül 2025 tarihleri arasında ek tercihin alınabileceğini öngörüyor.

ÖSYM YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN OLACAK?

ÖSYM tarafından henüz ek tercih takvimi açıklanmamış olsa da, resmi kayıtların tamamlanmasının ardından ek tercih döneminin açılması bekleniyor. Geçen yılki uygulama doğrultusunda adaylar, kayıt sürecinin bitmesinin hemen ardından, genellikle ilk iki hafta içerisinde ek tercihlerini sisteme girebiliyorlar.

ÖSYM 2025 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Hayır, şu ana kadar 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlanmadı. Ancak ÖSYM'nin kılavuzu, ilk yerleştirme sonuçlarının, yerleşen adayların kayıt işlemlerinin ve boş kontenjanların netleşmesinin ardından web sitesinden erişime açması bekleniyor. Adaylar, kılavuzdaki tüm detayları –boş kontenjanlar, taban puanlar, başvuru koşulları– dikkatle inceleyip tercihlerini ona göre oluşturmalılar.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Ek tercih işlemi, adayların ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile bireysel olarak gerçekleştirilir. Tercih işlemleri yalnızca elektronik ortamda geçerlidir; posta ya da elden teslim edilen listeler kabul edilmez. Kılavuz yayımlandıktan sonra adaylar, boş kontenjanlara, taban puanlara ve tercih kurallarına göre en fazla 24 tercihte bulunabilirler.