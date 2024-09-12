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2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN? Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Dini günler takvimi!

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2025 yılında üç aylar olarak adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri merak ediliyor. Bu dini dönemin ne zaman başlayacağına dair detaylar araştırılıyor. Yeni yılda üç aylar hangi tarihe denk gelecek? Sorusunun cevabı merak konusu oldu.

2025 yılında üç ayların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Müslüman alemi, üç ayların hangi tarihlere denk geldiğini araştırıyor. Üç aylar 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayı ile başlayacak. Şaban ayı 31 Ocak 2025 tarihinde ilk günü ile idrak edilmeye başlanacak Ardından mübarek Ramazan ayının başlangıcı 1 Mart 2025 tarihine denk gelecek. Ramazan ayı 30 Mart günü son bulacak. Peki, Üç aylar ne zaman? Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? İşte detaylar...

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

2025 yılı Üç Aylar'ın başlangıç ve bitiş tarihleri şu şekildedir;
Recep Ayı: 1 Ocak 2025, Çarşamba günü başlayacaktır.
Şaban Ayı: 31 Ocak 2025, Cuma günü başlayacaktır.
Ramazan Ayı: 1 Mart 2025, Cumartesi günü başlayacak ve 30 Mart 2025, Pazar günü sona erecektir.

2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN? Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Dini günler takvimi!

ÜÇ AYLAR NEDİR?

İslam takvimine göre, yılın belirli zamanlarında gerçekleşen üç mübarek ayı ifade eder. Bu aylar, Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Üç Aylar, Müslümanlar için manevi olarak önemli dönemlerdir ve bu aylarda çeşitli ibadetler ve dualar yapılır.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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