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2025 Resmi Tatiller! 2025 resmi tatiller hangi gün?

2025 Resmi Tatiller! 2025 resmi tatiller hangi gün?
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2025 yılına ait resmi tatil günleri netleşti. Merakla beklenen 2025 resmi tatillerin hangi günlerde olacağına dair bilgiler paylaşıldı. Planlarınızı şimdiden yapabilirsiniz.

2025 yılına ait resmi tatil takvimi belli oldu. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyenler için, yıl boyunca hangi günlerin tatil olduğunu bilmek oldukça önemli. 2025 yılında resmi tatillerin hangi günlere denk geldiğiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Bu tatiller, hem çalışanlar hem de öğrenciler için fırsat yaratırken, seyahat ve dinlenme planları için de rehber olacak. 2025 yılı resmi tatil günlerinin hafta içi ya da hafta sonuna denk gelip gelmediği de ayrıca merak konusu oluyor. Peki, 2025 resmi tatiller hangi gün? İşte, 2025 Resmi Tatiller!

2025 RESMİ TATİLLER

  • Yılbaşı

1 Ocak 2025, Çarşamba (Perşembe ve cuma günleri izin alarak tatil 5 güne çıkarılabilir)

  • Ramazan Bayramı

Arife – 29 Mart 2025, Cumartesi

1. Gün – 30 Mart 2025, Pazar

2. Gün – 31 Mart 2025, Pazartesi

3. Gün – 1 Nisan 2025, Salı (Çarşamba, perşembe ve cuma günü izin alarak tatil 9 güne çıkarılabilir)

  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025, Çarşamba (Pazartesi ve salı günleri izin alarak hafta sonuyla birlikte tatil 5 güne çıkarılabilir)

  • Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025, Perşembe (Cuma günü izin alarak hafta sonuyla beraber tatil 4 güne çıkarılabilir)

  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025, Pazartesi

  • Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz 2025, Salı (Pazartesi günü izin alarak hafta sonuyla birlikte tatil 4 güne çıkarılabilir)

  • Kurban Bayramı

Arife – 5 Haziran Perşembe

1. Gün – 6 Haziran Cuma

2. Gün – 7 Haziran Cumartesi

3. Gün – 8 Haziran Pazar

4. Gün – 9 Haziran Pazartesi

  • Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025, Cumartesi

  • Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2025, Çarşamba (28 Ekim Salı yarım gün) (Pazartesi ve salı izin alarak hafta sonuyla birlikte tatil 5 güne çıkarılabilir)

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