2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Ramazan ayı, ay takvimine göre belirlenen bir tarihe göre başlar ve bu nedenle her yıl takvimde bir değişiklik gösteriyor. Bayram tarihi ise Ramazan ayının bitişini takip eden üç gün boyunca kutlanıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan Bayramı arifesi 29 Mart Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan Salı

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025Perşembe