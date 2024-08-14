2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2025 yılında Ramazan Bayramı ve Ramazan ayının başlangıcı merak ediliyor. Bu önemli dini günlerin tarihleri her yıl Müslüman toplumlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Ramazan ayı, ay takvimine göre belirlenen bir tarihe göre başlar ve bu nedenle her yıl takvimde bir değişiklik gösteriyor. Bayram tarihi ise Ramazan ayının bitişini takip eden üç gün boyunca kutlanıyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan Bayramı arifesi 29 Mart Cumartesi gününe denk gelmektedir.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan Salı
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025Perşembe
Ramazan Bayramı Ramazan Bayramı Ramazan Bayram Dünya Dini Gündem Yaşam Dünya Haberler
Sıcak Gelişme:
Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Adli yargının verdiği kesin hüküm ortadayken Meclis'in yapabileceği bir şey yok