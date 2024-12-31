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Gassal maaşı ne kadar 2025? Gassal olma şartları ne, KPSS puanı kaç?

Gassal maaşı ne kadar 2025? Gassal olma şartları ne, KPSS puanı kaç?
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Türkiye'de birçok billboardda yer alan "Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" afişleriyle tartışma yaratan TRT'nin dijital platformu Tabii'nin yeni orijinal dizisi "Gassal"a izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Peki, Gassal maaşı ne kadar 2025 Gassal ne kadar kazanıyor, şartları ne, KPSS puanı kaç ?

"Ölünce Beni Kim Yıkayacak?" afişleriyle gündem olan "Gassal" dizisine izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Gassalların hayatı ve koşulları da ilgi çekmeye başlarken aldıkları maaşlar ise Türkiye'de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki gassallar ne kadar kazanıyor? Nasıl gassal olunur? İşte merak edilen sorunun yanıtı. Gassal maaşı ne kadar 2025 Gassal ne kadar kazanıyor, şartları ne, KPSS puanı kaç ?

GASSAL MAAŞI NE KADAR 2025?

TRT'nin dizisiyle yeniden popülerlik kazanan gassallık, son dönemde merak edilen bir konu haline geldi. Gassal nedir, kimdir, nasıl olunur ve ne kadar kazanır gibi sorular araştırılıyor. İşte 'gassal' hakkında merak edilen bazı bilgiler.

NASIL GASSAL OLUNUR?

• Ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip Bölümünden mezun olmak

• MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme Belgesine sahip olmak.

• Vardiyalı sistemde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak

• KPSS puanı 60 ve üzeri olmak

KİMLER GASSAL OLABİLİYOR?

• Gassal, İslam'ın cenaze yıkama ve kefenleme kurallarını bilmelidir.

• Kadın cenazeleri kadın gassallar tarafından yıkanır. Erkek cenazeleri erkek gassallar tarafından yıkanır.

• Gassal, ölü bedenle çalışmaya hazır olmalı ve bu durumun psikolojik ağırlığını kaldırabilecek bir yapıda olmalıdır.

GASSAL MAAŞLARI NE KADAR?

Gassal maaşları, deneyim süresi, eğitim durumu ve görev yapılan kuruma göre farklılık gösterebilir. Gassal maaşları genel olarak aşağıdaki aralıklarda seyretmektedir:

• Yeni Başlayan Gassal: 30.000 TL

• 3+ Yıl Deneyim: 42.500 TL

• 6+ Yıl Deneyim: 45.000 TL

• 25+ Yıl Deneyim: 47.000 TL

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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