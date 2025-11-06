Haberler

2025-DUS ve 2025-STS Diş Hekimliği Sınav Sonuç Ekranı! 2025-DUS 2. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

2025-DUS ve 2025-STS Diş Hekimliği Sınav Sonuç Ekranı! 2025-DUS 2. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
Güncelleme:
2025-DUS 2. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav sonuçlarına dair merak edilenler. Sınav sonuçlarına ulaşmak için sonuç ekranı kullanılabilecek. Diş hekimliği adayları sonuçları öğrenmek için sonuç ekranını ziyaret edebilirler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı tarafından 12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ve 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025- Sts Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları açıklandı mı? 2025-DUS ve 2025-STS Diş Hekimliği sınav sonuç ekranı haberimizde!

2025-DUS VE 2025-STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SONUÇ EKRANI!

Sınavların değerlendirme süreci tamamlanmış olup, adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilirler.

2025-DUS 2. DÖNEM VE 2025-STS DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, 2025-DUS 2. Dönem ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar aşağıdaki adımları takip edebilirler:

ÖSYM'nin resmi sınav sonuçları sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi kullanarak giriş yapın.

Sınav sonuçlarınızı görüntüleyin ve gerekli belgeleri indirebilirsiniz.

Dikkat: Temel Bilimler Testi'nde yer alan 33 numaralı sorunun doğru cevabı başlangıçta "C" olarak girilmiş, son değerlendirmede doğru cevap olarak "D" şıkkı kabul edilmiştir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Eğitim
