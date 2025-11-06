2025-DUS ve 2025-STS Diş Hekimliği Sınav Sonuç Ekranı! 2025-DUS 2. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı tarafından 12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ve 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025- Sts Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları açıklandı mı? 2025-DUS ve 2025-STS Diş Hekimliği sınav sonuç ekranı haberimizde!

2025-DUS VE 2025-STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV SONUÇ EKRANI!

Sınavların değerlendirme süreci tamamlanmış olup, adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlayabilirler.

2025-DUS 2. DÖNEM VE 2025-STS DİŞ HEKİMLİĞİ 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, 2025-DUS 2. Dönem ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınav sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar aşağıdaki adımları takip edebilirler:

ÖSYM'nin resmi sınav sonuçları sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi kullanarak giriş yapın.

Sınav sonuçlarınızı görüntüleyin ve gerekli belgeleri indirebilirsiniz.

Dikkat: Temel Bilimler Testi'nde yer alan 33 numaralı sorunun doğru cevabı başlangıçta "C" olarak girilmiş, son değerlendirmede doğru cevap olarak "D" şıkkı kabul edilmiştir.