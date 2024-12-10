2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı?

2024 yılı, hem teknoloji hem de sosyal olaylar açısından oldukça hareketli bir yıl oldu ve Google'da yapılan aramalar da bu yılın en çok konuşulan olaylarını ortaya koydu. "2024 yılında Google'da en çok aratılanlar" listesi, kullanıcıların ilgi odağı olan trendleri ve merak edilen konuları gözler önüne serdi. Birçok kişi, 2024 yılında Google'da en çok aratılanları merak ediyor. Google'da en çok hangi isimler, olaylar, maçlar, diziler ve tariflerin aratıldığı araştırılıyor. İşte, 2024 yılında Google'da en çok aratılanlar!

GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILANLAR

Türkiye'de 2024 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

Euro 2024 Narin Türkiye Maçı Osimhen Olimpiyatlar Maymun Çiçeği Seçim Sonuçları İstanbul İftar Saati Merih Dem

EN ÇOK ARATILAN DİZİLER

Gaddar

Kızıl Goncalar

İnci Taneleri

Hudutsuz Sevda

Şahane Hayatım

Deha

Mahsun J

Bahar

Prens

Bir Gece Masalı

EN ÇOK ARATILAN TARİFLER

Dubai Çikolatası Tarifi

Palamut Tarifi

Soğuk Kahve Tarifi

Laz Böreği Tarifi

Jalapeno Turşusu Tarifi

Elbasan Tava Tarifi

Altın Bilezik Tatlısı Tarifi

Churros Tarifi

Biryani Tarifi

Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

EN ÇOK ARATILAN SANATÇILAR

Hazar Ergüçlü

Gamze Özçelik

Kadir İnanır

Erdal Beşikçioğlu

Demet Evgar

Yılmaz Erdoğan

Uraz Kaygılaroğlu

Settar Tanrıöğen

Ali Burak Ceylan

EN ÇOK ARATILAN İSİMLER