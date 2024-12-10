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2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı?

2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı?
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Kullanıcılar, "Google'da en çok hangi diziler, maçlar ve tarifler arandı?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Google'ın yıl sonunda yayımladığı trend aramalar, 2024'te insanların gündemini belirleyen olaylar hakkında önemli ipuçları sunuyor. İşte, 2024 yılında Google'da en çok arananlar ve detayları!

2024 yılı, hem teknoloji hem de sosyal olaylar açısından oldukça hareketli bir yıl oldu ve Google'da yapılan aramalar da bu yılın en çok konuşulan olaylarını ortaya koydu. "2024 yılında Google'da en çok aratılanlar" listesi, kullanıcıların ilgi odağı olan trendleri ve merak edilen konuları gözler önüne serdi. Birçok kişi, 2024 yılında Google'da en çok aratılanları merak ediyor. Google'da en çok hangi isimler, olaylar, maçlar, diziler ve tariflerin aratıldığı araştırılıyor. İşte, 2024 yılında Google'da en çok aratılanlar!

GOOGLE'DA EN ÇOK ARATILANLAR

Türkiye'de 2024 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

  1. Euro 2024
  2. Narin
  3. Türkiye Maçı
  4. Osimhen
  5. Olimpiyatlar
  6. Maymun Çiçeği
  7. Seçim Sonuçları
  8. İstanbul İftar Saati
  9. Merih Dem

2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı?

EN ÇOK ARATILAN DİZİLER

  • Gaddar
  • Kızıl Goncalar
  • İnci Taneleri
  • Hudutsuz Sevda
  • Şahane Hayatım
  • Deha
  • Mahsun J
  • Bahar
  • Prens
  • Bir Gece Masalı

2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı?

EN ÇOK ARATILAN TARİFLER

  • Dubai Çikolatası Tarifi
  • Palamut Tarifi
  • Soğuk Kahve Tarifi
  • Laz Böreği Tarifi
  • Jalapeno Turşusu Tarifi
  • Elbasan Tava Tarifi
  • Altın Bilezik Tatlısı Tarifi
  • Churros Tarifi
  • Biryani Tarifi
  • Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı?

EN ÇOK ARATILAN SANATÇILAR

  • Hazar Ergüçlü
  • Gamze Özçelik
  • Kadir İnanır
  • Erdal Beşikçioğlu
  • Demet Evgar
  • Yılmaz Erdoğan
  • Uraz Kaygılaroğlu
  • Settar Tanrıöğen
  • Ali Burak Ceylan

2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı?

EN ÇOK ARATILAN İSİMLER

  • Osimhen
  • Merih Demiral
  • Ferdi Kadıoğlu
  • Mustafa Sarıgül
  • Rafa Silva
  • Kenan Yıldız
  • Eylem Tok
  • Murat Kurum
  • Sacha Boey
  • Cenk Tosun

2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı?

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