Üç ayların başlangıcı ve 2024 Diyanet dini günler, yeni yıla kısa bir süre kala birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi!

2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi!

Üç aylar, faziletli sayıldığı için bu dönemde ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve mübarek Ramazan ayına hazırlık yapılır. Üç ayların ne zaman başladığı ve 3 aylar başlangıcı araştırılıyor. Peki, Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Peygamber Muhammed'in bir hadisine göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmetinin ayıdır. Ayrıca Recep ayı, Regaib Kandili ve Miraç Kandili'ni; Şaban ayı Berat Kandili'ni ve Ramazan ayı da Kadir Gecesini barındırır.

Üç aylar, Receb ayı ile birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacaktır. Üç ayların başlangıcının ardından ilk kandil ise Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecektir. Miraç Kandili ise 6 Şubat 2024 Salı günü ve Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecektir. Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacaktır.

2024 DİYANET DİNİ GÜNLER VE KANDİL TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe- Regaib Kandili

12 Ocak Cuma- Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı- Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi- Berat Kandili

11 Mart Pazartesi- Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma- Kadir Gecesi

9 Nisan Salı- Arefe

10 Nisan Pazartesi- Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı- Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba- Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi- Arefe

16 Haziran Pazar- Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi- Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı- Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba- Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar- Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı- Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi- Mevlid Kandili