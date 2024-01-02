2024 TATİL GÜNLERİ: 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman?
2024 yılına sayılı günler kala, vatandaşlar tarafından yeni yılın resmi tatil, milli ve dini bayram tarihleri merak konusu oluyor. 2024 yılında kaç gün tatil olduğunu ve tatil günlerinin ne zaman olduğunu araştıran vatandaşlar için 2024 yılı tatil günleri ve resmi tatil, milli bayram ve dini bayram tarihleri haberimizde yer alıyor. Peki, 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman?
2023 yılının son aylarına gelirken yeni yılın tatil günleri merak ediliyor. 2024 yılı tatil günleri ne zaman ve resmi tatiller hangi günlere denk geldiği araştırılıyor. 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman? 2024 yılı tatil günleri! Detaylar haberimizdedir…
2024 YILI TATİL GÜNLERİ
Yıl boyunca keyifli anlar yaşamak ve dinlenmek isteyenler için 2024 tatil günleri şu şekilde sıralanıyor:
- 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
- 9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
- 10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
- 11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
- 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
- 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
- 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
- 16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
- 17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
- 18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
- 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
- 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
- 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
2024 RESMİ TATİL, MİLLİ BAYRAM VE DİNİ BAYRAMLAR NE ZAMAN?
- 1 Ocak Pazartesi - Yılbaşı
- 9 Nisan Salı - Ramazan Bayramı arifesi
- 10 Nisan Çarşamba - Ramazan Bayramı 1. gün
- 11 Nisan Perşembe - Ramazan Bayramı 2. gün
- 12 Nisan Cuma - Ramazan Bayramı 3. gün
- 23 Nisan Salı - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs Çarşamba - İşçi Bayramı
- 19 Mayıs Pazar - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Haziran Cumartesi - Kurban Bayramı arifesi
- 16 Haziran Pazar - Kurban Bayramı 1. gün
- 17 Haziran Pazartesi - Kurban Bayramı 2. gün
- 18 Haziran Salı - Kurban Bayramı 3. gün
- 19 Haziran Çarşamba - Kurban Bayramı 4. gün
- 15 Temmuz Pazartesi - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos Cuma - Zafer Bayramı
- 29 Ekim Salı - Cumhuriyet Bayramı