2024 TATİL GÜNLERİ: 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman?

2023 yılının son aylarına gelirken yeni yılın tatil günleri merak ediliyor. 2024 yılı tatil günleri ne zaman ve resmi tatiller hangi günlere denk geldiği araştırılıyor. 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman? 2024 yılı tatil günleri! Detaylar haberimizdedir…

2024 YILI TATİL GÜNLERİ

Yıl boyunca keyifli anlar yaşamak ve dinlenmek isteyenler için 2024 tatil günleri şu şekilde sıralanıyor:



1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bayramı 15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

2024 RESMİ TATİL, MİLLİ BAYRAM VE DİNİ BAYRAMLAR NE ZAMAN?