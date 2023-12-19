Yeni yıla girmemize az bir süre kala, 2024 yılında bizi bekleyen resmi tatil ve bayramlar da netlik kazandı. Peki, 2024 resmi tatiller neler? 2024 bayram tatilleri ne zaman, hangi günler? 2024'te kaç gün resmi tatil var? İşte, 2024 yılında kutlanacak resmi tatillerin tarihleri ve günleri…

2024 RESMİ TATİLLER | 2024 bayram tatilleri ne zaman, hangi günler? 2024'te kaç gün resmi tatil var?

2024 yılında toplamda 9 resmi tatil günü bulunacak. Tatil planlarınızı yaparken bu tarihleri göz önünde bulundurarak keyifli bir yıl geçirmenizi dileriz. Peki, 2024 resmi tatiller neler? 2024 bayram tatilleri ne zaman, hangi günler? 2024'te kaç gün resmi tatil var? İşte, 2024 yılında kutlanacak resmi tatillerin tarihleri ve günleri…

2024 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak 2024, Pazartesi

1 Ocak 2024, Pazartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024, Salı

23 Nisan 2024, Salı İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2024, Çarşamba

1 Mayıs 2024, Çarşamba Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2024, Pazar

19 Mayıs 2024, Pazar Ramazan Bayramı: 1-3 Mayıs 2024 (3 gün)

1-3 Mayıs 2024 (3 gün) Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024, Pazartesi

15 Temmuz 2024, Pazartesi Kurban Bayramı: 10-13 Temmuz 2024 (4 gün)

10-13 Temmuz 2024 (4 gün) Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024, Cuma

30 Ağustos 2024, Cuma Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024, Salı

2024 BAYRAM TATİLLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

9 Nisan 2024 Salı Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

11 Nisan 2024 Perşembe Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

12 Nisan 2024 Cuma Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

15 Haziran 2024 Cumartesi Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

16 Haziran 2024 Pazar Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

17 Haziran 2024 Pazartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

18 Haziran 2024 Salı Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

2024'TE KAÇ GÜN RESMİ TATİL VAR?

2024 yılı, çalışanlar için bolca dinlenme ve tatil fırsatını beraberinde getiriyor. Yeni yılda toplam 9 resmi tatil günü bulunurken, çalışanlar bu tatil günlerini değerlendirerek toplamda 15,5 gün resmi tatil yapma imkanına sahip olacaklar. Bu tatil günleri, çalışanlara kendilerine zaman ayırma ve enerji depolama şansı sunarken, planlamalarını yaparken bu günleri göz önünde bulundurmaları öneriliyor.