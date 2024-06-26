2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı?

Lgs 2024 sonuçları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu yıl 2 Haziran'da gerçekleşen sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları sorgulama ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS 2024 tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Tercih dönemi ne zaman? 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimler neler?

LGS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

LGS 2024 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

Henüz açıklanmayan LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların erişimine açılması bekleniyor.