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2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yaklaşıyor ve başvuru süreci 29 Mart'ta sona erdi. Şimdi öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi merak ediyorlar. 2024 LGS sınav tarihi ne zaman olacağını, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu. LGS sınav tarihi ne zaman olacak ve 2024 Liselere Geçiş Sistemi sınavı ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, 2024 LGS sınavı ne zaman? LGS sınav tarihi belli oldu mu?

2024 LGS ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS için geri sayıma başladılar. Liselere Geçiş Sistemi sınav tarihi belli oldu ve LGS sınav tarihi ne zaman olacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir...

2024 LGS SINAVI NE ZAMAN?

LGS, 2 Haziran günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum saat 9:30'da başlayacak ve öğrencilere 50 soru sorulacak. Bu soruları cevaplamaları için 75 dakika süreleri olacak. İkinci oturum ise saat 11:30'da başlayacak ve öğrencilere 40 soru sorulacak. Bu oturum için ise 80 dakika süre verilecek.

2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

LGS sınavına giriş belgeleri, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere dağıtılacak.

2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

LGS 2024 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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