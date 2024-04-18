2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2024 LGS ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS için geri sayıma başladılar. Liselere Geçiş Sistemi sınav tarihi belli oldu ve LGS sınav tarihi ne zaman olacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir...

2024 LGS SINAVI NE ZAMAN?

LGS, 2 Haziran günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum saat 9:30'da başlayacak ve öğrencilere 50 soru sorulacak. Bu soruları cevaplamaları için 75 dakika süreleri olacak. İkinci oturum ise saat 11:30'da başlayacak ve öğrencilere 40 soru sorulacak. Bu oturum için ise 80 dakika süre verilecek.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

LGS sınavına giriş belgeleri, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere dağıtılacak.

LGS 2024 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.