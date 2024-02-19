2024 KANDİL TAKVİMİ: BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? Berat Kandili'nin önemi nedir?

Müslüman Alemi 2024 yılı kandil günlerini araştırıyor. Berat Kandili'ne sayılı günler kala, bu gecenin anlam ve önemi merak ediliyor. Kur'an'ın Levh-i Mahfuz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen Berat Kandili Müslümanların bolca dua ettiği gecedir. Peki Berat Kandili ne zaman? İşte ayrıntılar...

BERAT KANDİLİ NEDEN ÖNEMLİ

Müslümanlar, Berat Kandili'ni ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Hz. Muhammed'in (s.a.v) bir hadisine göre, Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, bu geceyi ibadetle geçirmek ve ertesi gün oruç tutmak önemlidir. Çünkü bu gece güneş batınca Allah, tövbe edenleri bağışlar, rızık isteyenleri rızıklandırır ve yardım isteyenlere yardım eder. Hadis'te şu cümleler yer alıyor; "Güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur."

Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, bu yıl 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak edilecek. Müslümanlar için manevi önemi büyük bir gece olarak kabul edilen bu geceyi ibadetle geçirerek dua etmek, tövbe etmek ve hayır işleri yapmak önerilir.

2024 KANDİL TAKVİMİ

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili