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2024 HSK kararnamesi açıklandı mı? Hakim ve savcıların yeni görev yerleri neresi?

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2024 HSK kararnamesi ne zaman, açıklandı mı? Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) adli ve idari yargı 2024 yılı ana kararnamesini belli oldu. Peki, Hakim ve savcıların yeni görev yerleri neresi?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi açıklandı mı? HSK 2024 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ni yayımladı. Hakim ve savcıların yeni görev yerleri merak ediliyor. Kararnameyle 4 bin 9'u adli, 290'ı idari yargı olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Hakim ve savcıların yeni görev yerleri listesi! Detaylar haberimizdedir…

2024 HSK KARARNAMESİ AÇIKLANDI MI?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 yılı adli ve idari yargı ana kararnamesini duyurdu. Bu kapsamda, adli yargıda 4 bin 9 hakim ve savcının görev yeri değiştirilirken, idari yargıda ise 290 hakim ve savcının görev yeri değişiklik talepleri karara bağlandı.

2024 HSK kararnamesi açıklandı mı? Hakim ve savcıların yeni görev yerleri neresi?

HAKİM VE SAVCILARIN YENİ GÖREV YERLERI NERESİ?

HSK kararname çalışmasının tamamlanması üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza adaletin tecellisi yolunda başarılar diliyorum. Kararname, hakim ve savcılarımız ile aileleri, yargı camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Adli ve idari yargıda görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi:

HAKİM VE SAVCILARIN ADLİ YARGIDA YENİ GÖREV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

HAKİM VE SAVCILARIN İDARİ YARGIDA YENİ GÖREV YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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