Üye Girişi
Haberler

2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card çekiliş başvuru şartları neler?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Green Card başvuru tarihleri, bu fırsatı değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'de yaşama ve çalışma imkanı sunan Green Card çekilişi, her yıl düzenlenmektedir. Başvuru koşullarını karşılayan adaylar, "Green Card başvuruları ne zaman alınacak? Green Card çekiliş başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Green Card başvuruları hakkında detaylar…

Her yıl düzenlenen Yeşil Kart çekilişi, başvuru koşullarını karşılayan adaylara büyük bir fırsat tanıyor. 2026 yılı için başvuru süreci büyük bir merakla bekleniyor. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde edebilecekler. Ayrıca, Green Card için İngilizce bilme şartı aranmadığından, bu fırsat geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki, 2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card çekiliş başvuru şartları neler? sorularının cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvuruları her yıl Ekim ayında başlıyor ve geçen yıl başvuru dönemi 4 Ekim'den 7 Kasım'a kadar sürdü. Başvurular, resmi dvlottery.state.gov web sitesi üzerinden yapılmaktadır.

GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

Green Card başvuruları çevrimiçi olarak yapılmakta ve ilk başvuru aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak, başvurusu kabul edilen adaylar, bir sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapmak zorundadır.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  • Başvurucuların en az lise veya eşdeğer bir okuldan mezun olmaları gerekmektedir.
  • Ayrıca, adayların başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içinde, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmaları şarttır.
  • ABD Green Card başvurusu yapacak kişiler yalnızca bir kez başvuru hakkına sahiptir.
  • Başvuru yapılacak ülke, Amerikan hükümeti tarafından Green Card başvurularına uygun ülkeler arasında yer almalıdır.
  • Başvuru sahiplerinin en az 18 yaşında olmaları gerekir; 18 yaşından küçük adaylar ise ebeveynlerinin gözetiminde başvuru yapabilir.
  • Başvuru tamamlandıktan sonra verilen numaranın güvenli bir şekilde saklanması önemlidir.

2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card çekiliş başvuru şartları neler?

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

Amerika Birleşik Devletleri Vize Göçmenler Gündem Yaşam Dünya Haberler

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ayaş, Bala, Sincan 30-31 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card çekiliş başvuru şartları neler? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE LUGANO MAÇI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 31 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 31 Temmuz burç yorumları nedir? Neslihan Arın kimdir? Milli badmintoncu Neslihan Arın kaç yaşında, nereli? KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2024/1 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Esra Yıldız Kahraman kimdir? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında ve nereli? Mazota indirim geldi mi? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il akaryakıt fiyatları! ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı! Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat oyunları maç programı! Yusuf Dikeç kimdir? Atıcılıkta gümüş madalya sahibi Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi geldi mi? 30 Temmuz motorin ve benzin fiyat listesi! ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! MEB Öğretmen il içi 2. atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Silvan Belediyesi hangi parti kazandı? Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı kim oldu? 2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı?
Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title