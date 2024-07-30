2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card çekiliş başvuru şartları neler?
Green Card başvuru tarihleri, bu fırsatı değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'de yaşama ve çalışma imkanı sunan Green Card çekilişi, her yıl düzenlenmektedir. Başvuru koşullarını karşılayan adaylar, "Green Card başvuruları ne zaman alınacak? Green Card çekiliş başvuru şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Green Card başvuruları hakkında detaylar…
Her yıl düzenlenen Yeşil Kart çekilişi, başvuru koşullarını karşılayan adaylara büyük bir fırsat tanıyor. 2026 yılı için başvuru süreci büyük bir merakla bekleniyor. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde edebilecekler. Ayrıca, Green Card için İngilizce bilme şartı aranmadığından, bu fırsat geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki, 2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card çekiliş başvuru şartları neler? sorularının cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Green Card başvuruları her yıl Ekim ayında başlıyor ve geçen yıl başvuru dönemi 4 Ekim'den 7 Kasım'a kadar sürdü. Başvurular, resmi dvlottery.state.gov web sitesi üzerinden yapılmaktadır.
GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?
Green Card başvuruları çevrimiçi olarak yapılmakta ve ilk başvuru aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak, başvurusu kabul edilen adaylar, bir sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapmak zorundadır.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Başvurucuların en az lise veya eşdeğer bir okuldan mezun olmaları gerekmektedir.
- Ayrıca, adayların başvuru tarihinden önceki son 5 yıl içinde, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmaları şarttır.
- ABD Green Card başvurusu yapacak kişiler yalnızca bir kez başvuru hakkına sahiptir.
- Başvuru yapılacak ülke, Amerikan hükümeti tarafından Green Card başvurularına uygun ülkeler arasında yer almalıdır.
- Başvuru sahiplerinin en az 18 yaşında olmaları gerekir; 18 yaşından küçük adaylar ise ebeveynlerinin gözetiminde başvuru yapabilir.
- Başvuru tamamlandıktan sonra verilen numaranın güvenli bir şekilde saklanması önemlidir.