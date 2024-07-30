Her yıl düzenlenen Yeşil Kart çekilişi, başvuru koşullarını karşılayan adaylara büyük bir fırsat tanıyor. 2026 yılı için başvuru süreci büyük bir merakla bekleniyor. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde edebilecekler. Ayrıca, Green Card için İngilizce bilme şartı aranmadığından, bu fırsat geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki, 2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card çekiliş başvuru şartları neler? sorularının cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvuruları her yıl Ekim ayında başlıyor ve geçen yıl başvuru dönemi 4 Ekim'den 7 Kasım'a kadar sürdü. Başvurular, resmi dvlottery.state.gov web sitesi üzerinden yapılmaktadır.

GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

Green Card başvuruları çevrimiçi olarak yapılmakta ve ilk başvuru aşamasında herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ancak, başvurusu kabul edilen adaylar, bir sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapmak zorundadır.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?