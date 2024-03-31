2024 GİRESUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Giresun'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Giresun Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Giresun'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Aytekin Şenlikoğlu, CHP'den Fuat Köse ve İYİ Parti'den Harun Cici yarıştı. Peki, Giresun'da hangi parti, kim önde? Giresun'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

GİRESUN YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Giresun'da Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Aytekin Şenlikoğlu, CHP'den Fuat Köse ve İYİ Parti'den Harun Cici ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE GİRESUN'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Giresun Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Aytekin Şenlikoğlu, CHP'nin adayı Fuat Köse ve İYİ Parti'nin adayı Harun Cici kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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