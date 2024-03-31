2024 ERZİNCAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Erzincan'da hangi parti, kim önde? MHP mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Erzincan Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Erzincan'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken MHP'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan MHP'den Bekir Aksun, CHP'den Filiz Özge Vataner Özege ve İYİ Parti'den Veda Bingöl yarıştı. Peki, Erzincan'da hangi parti, kim önde? Erzincan'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

ERZİNCAN YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Erzincan'da Belediye Başkanlığı için MHP'den Bekir Aksun, CHP'den Filiz Özge Vataner Özege ve İYİ Parti'den Veda Bingöl ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ERZİNCAN'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Erzincan Belediye Başkanlığı yarışında MHP'nin adayı Bekir Aksun, CHP'nin adayı Filiz Özge Vataner Özege ve İYİ Parti'nin adayı Veda Bingöl kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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