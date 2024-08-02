Üye Girişi
Haberler

2024 Aşure Günü Ne Zaman Başladı ve Bitiyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

16 Temmuz'da başlayan Aşure Günü, bu yıl da büyük coşkuyla kutlandı. 2024 Aşure Günü bitti mi, ne zaman bitiyor? Bolluk, bereket ve paylaşmanın simgesi olan aşure ayının sonuna yaklaşıyoruz. Peki, Aşure Günü ne zaman başlar ve biter 2024?

Aşure Günü bitti mi, ne zaman bitiyor? Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, bu yıl 16 Temmuz'da başladı. Ülke genelinde kazanlarda kilolarca aşure pişirilip dostlarla ve komşularla paylaşıldı. Ancak bolluğun ve bereketin sembolü olan Aşure Günü'nün bitmesine az kaldı. 2024 Aşure Günü ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTİYOR?

Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü, bu yıl 16 Temmuz'da başladı. Aşure Günü, Muharrem ayının son günü olan 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu tarihten sonra, 5 Ağustos'ta Safer ayı başlayacak.

2024 Aşure Günü Ne Zaman Başladı ve Bitiyor?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Dini Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı

 BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

 15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title