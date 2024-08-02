2024 Aşure Günü Ne Zaman Başladı ve Bitiyor?

Aşure Günü bitti mi, ne zaman bitiyor? Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, bu yıl 16 Temmuz'da başladı. Ülke genelinde kazanlarda kilolarca aşure pişirilip dostlarla ve komşularla paylaşıldı. Ancak bolluğun ve bereketin sembolü olan Aşure Günü'nün bitmesine az kaldı. 2024 Aşure Günü ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTİYOR?

Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü, bu yıl 16 Temmuz'da başladı. Aşure Günü, Muharrem ayının son günü olan 5 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu tarihten sonra, 5 Ağustos'ta Safer ayı başlayacak.