2023 yılına dair birçok ücretin netleşmesi ile birlikte 2023 Vergi dilimleri merak konusu haline geldi ve 2023 Vergi dilimleri açıklandı mı? Sorusu gündemdeki yerini aldı. Birçok kişi tarafından 2023 Vergi dilimleri ne kadar olacak? Sorusu yakından takip ediliyor. Peki, 2023 Vergi dilimleri açıklandı mı? 2023 Vergi dilimleri ne kadar olacak?

2023 Vergi dilimleri açıklandı mı? Sorusu, birçok vergi mükellefi tarafından merak konusu haline geldi ve arama motorları üzerinde 2023 Vergi dilimleri açıklandı mı? Soruları ile birlikte araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin 2023 Vergi dilimleri ne kadar olacak? Sorusu da en çok merak edilenler arasında. Peki, 2023 Vergi dilimleri açıklandı mı? 2023 Vergi dilimleri ne kadar olacak?

2023 VERGİ DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından 2023 Vergi dilimleri konusuna ilişkin gerçekleştirilen açıklama şu şekiklde;

"2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifesini belirledik. Gelir Vergisi tarifesi ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, 2'nci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, 3'üncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya çıkarıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasına şu şekilde devam etti:

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira Gelir Vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira Yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir.